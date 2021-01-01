Крупный пожар произошел на подшипниковом заводе в Самаре. Видео

Речь идет о Самарском подшипниковом заводе. Предприятие находится на стадии расформирования.

«В 08:00 1 января <…> в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Советский район, улица Калинина, 1А. По прибытии к месту установлено, что происходит горение в трехэтажном здании на территории ОАО „Самарский подшипниковый завод“», — говорится в сообщении.

К 9:00 был объявлен третий повышенный ранг пожара. Личность погибшего устанавливается. Эвакуацию было решено не проводить. К тушению пожара было привлечено 70 человек, 23 единицы техники.

Сегодня ночью в сочинском селе Верхний Юрт загорелся лес. Предварительно, причиной стал запуск фейерверков. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров по кромке. Никто не пострадал.