21 апреля 2024, 07:24
Шесть часов ушло на тушение крупного пожара в многоэтажке в Новосибирске
МЧС: открытое горение в многоэтажке в Новосибирске ликвидировали
Спасатели потушили крупный пожар в многоэтажке в Новосибирске только через шесть часов. Это следует из сводки главного управления МЧС по региону.
«В 07:01 (03:01 по московскому времени — прим. ред.) — ликвидация открытого горения», — говорится в ней.
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Информация о возгорании поступила в 20:50 по московскому времени. Загорелся утеплитель, огонь распространился на фасад и крышу. Огонь распространился на 900 квадратных метров. Из здания эвакуировались 40 человек. Еще одного человека спасла газодымозащитная служба. В итоге никто не пострадал.
Локализовать пожар удалось в 02:40, а потушить — еще через 21 минуту. На месте работали более 120 спасателей. Применялись 32 спецмашины.
Накануне, 20 апреля, загорелся ангар с лакокрасочной продукцией и строительными материалами в Санкт-Петербурге. Огонь охватил площадь 450 «квадратов». На борьбу с ним потребовалось около четырех часов. На месте трудились 32 спасателя.
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