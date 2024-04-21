Происшествия 21 апреля 2024, 07:24 Шесть часов ушло на тушение крупного пожара в многоэтажке в Новосибирске МЧС: открытое горение в многоэтажке в Новосибирске ликвидировали Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Читать 360tv в

Спасатели потушили крупный пожар в многоэтажке в Новосибирске только через шесть часов. Это следует из сводки главного управления МЧС по региону.

«В 07:01 (03:01 по московскому времени — прим. ред.) — ликвидация открытого горения», — говорится в ней.

Реклама

Информация о возгорании поступила в 20:50 по московскому времени. Загорелся утеплитель, огонь распространился на фасад и крышу. Огонь распространился на 900 квадратных метров. Из здания эвакуировались 40 человек. Еще одного человека спасла газодымозащитная служба. В итоге никто не пострадал.

Локализовать пожар удалось в 02:40, а потушить — еще через 21 минуту. На месте работали более 120 спасателей. Применялись 32 спецмашины.

Накануне, 20 апреля, загорелся ангар с лакокрасочной продукцией и строительными материалами в Санкт-Петербурге. Огонь охватил площадь 450 «квадратов». На борьбу с ним потребовалось около четырех часов. На месте трудились 32 спасателя.