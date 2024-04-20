Происшествия 20 апреля 2024, 09:22 Ангар с лакокрасочной продукцией загорелся в Петербурге МЧС: в Петербурге потушили крупный пожар в ангаре со стройматериалами

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Спасатели потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь успел распространиться на 450 «квадратов».

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах», — передали в министерстве.

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Пожар вспыхнул ранним утром 20 апреля — около 05:00 — на Полевой Сабировской улице в Приморском районе города. Пламя тушили по повышенному рангу сложности, на месте происшествия работали 32 спасателя и семь единиц техники.

«В ангаре размером 15×30 метров происходило горение по всей площади», — передали в региональном отделении МЧС.

В 06:04 огонь локализовали, открытое горение ликвидировали. В 08:47 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара установят дознаватели МЧС России.

Ранее один человек пострадал во время пожара в Красносельском районе Петербурга. Вспыхнула однокомнатная квартира на Ленинском проспекте. Мужчину с ожогами доставили в медицинское учреждение.