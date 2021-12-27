Шесть автомобилей попали в аварию в Новой Москве

ДТП с участим шести автомобилей произошло на Киевском шоссе в Новой Москве. Движение в сторону МКАД ограничено. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«На 28-м километре Киевского шоссе (в районе деревни Мешково) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте находятся оперативные службы. Движение в сторону МКАД ограничено», — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте сообщили о том, что недалеко от аэропорта «Внуково» загорелся бензовоз. В результате было перекрыто движение по Киевскому шоссе в двух направлениях. Огонь охватил цистерну с сжиженным газом. В результате пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал.