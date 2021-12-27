Автоцистерна с пропаном загорелась на Киевском шоссе в Новой Москве

Грузовик с пропаном загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве. Движение перекрыто в обоих направлениях, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Автоцистерна со сжиженным газом загорелась на 37-м километре Киевского шоссе. Остановить пожар не могут уже полтора часа. Машины перенаправляют на Боровское шоссе.

Информации о пострадавших не поступало.

Из-за аварии на Киевском шоссе задерживаются автобусы 304, 304к, 309, 490 1001,1002, 1031 и 304к, сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы. Автобусные маршруты временно изменены, они объезжают участок ДТП через Боровское шоссе.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что есть угроза взрыва. На место направили дополнительные пожарные расчеты.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

На видео можно наблюдать полыхающую цистерну. Участок шоссе перекрыт, образовалась пробка.

Ранее утром пожар произошел на рынке во Владивостоке. По предварительным данным, возгорание началось в помещении с игровыми автоматами.