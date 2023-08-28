Эксклюзив 28 августа 2023, 14:48 Шансы найти минимальны. Дайвер назвал возможные причины ЧП с пропавшей в Египте россиянкой Пропавшую в Египте россиянку искал на глубине рекордсмен Ахмед Габр Unsplash

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Предположительной причиной ЧП с пропавшей во время дайвинга петербурженкой могло стать нарушение допустимых пределов и игнорирование плана погружения, сообщил «360» дайвер, знакомый с ситуацией. Еще одним возможным фактором он назвал кислородное отравление, из-за которого женщина оказалась на еще большей глубине.

«Корабль, на котором находилась группа, называется Anemone. Они не рекреационным дайвингом занимались, а техническим. Шанс найти ее живой очень маленький», — добавил собеседник «360».

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По его словам, план погружения был 60 метров. Это максимально допустимая глубина, если дышать воздухом, уточнил эксперт.

«А они пошли чуть глубже, получили кислородное отравление и провалились еще глубже — на 110 или 120 метров. Чтобы ходить глубже 60 метров, нужно использовать газовые смеси», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что кислородное отравление может быть смертельным, но нужно учитывать еще различные факторы.

«Например, течение может усилить насыщение кислородом», — указал он.

По словам мужчины, накануне пропавшую женщину искал на глубине Ахмед Габр — рекордсмен по глубокому погружению с аквалангом на глубину 332,5 метра. Но поиски не привели к результатам.

Еще один дайвер, комментируя произошедшее, пояснил, что нарушение предельной глубины погружения можно сравнить с превышением разрешенной скорости. Последствия могут быть серьезными.

Семья пропавшей женщины надеется, что ее найдут живой, отметила еще одна собеседница «360», занимающаяся дайвингом.

Получить комментарий супруга исчезнувшей пока не удалось.