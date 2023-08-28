Эксклюзив 28 августа 2023, 13:49 Муж вынырнул, а жена — нет. Многодетная мать из Петербурга пропала в Египте во время дайвинга Жительница Петербурга пропала во время дайвинга в Египте Unsplash

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Многодетную мать ищут в окрестностях Хургады в Египте. Женщина пропала во время дайвинга. Поиски идут уже несколько дней с утра и до поздней ночи. Семья очень надеется, что пропавшую найдут живой, а такая вероятность есть, рассказала в беседе с «360» местный дайвер Виктория (имя изменено — прим. ред.).

Виктория обратила внимание на сообщения СМИ о том, что дайверы якобы опустились на глубину ниже допустимого уровня погружения. По ее словам, эти данные не отвечают действительности.

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«Они не шли на 120 метров. Они пошли на 50-60 [метров], 120 метров — глубина той впадины [где происходило погружение]», — пояснила собеседница «360».

Девушка подчеркнула, что пропавшая петербурженка и ее супруг давно занимаются дайвингом. Их сопровождали другие дайверы, которые также имеют большой опыт.

«Ребята в дайвинге давно были. Туристов без сертификата глубже восьми метров не погружают», — пояснила она.

Соцсети

По словам Виктории, для поисков женщины подключили катера, а вертолеты пока не задействовали. Хотя в местных чатах утверждают обратное и пишут о том, что в операции участвуют воздушные суда.

«Три борта курсируют до полуночи с самого утра уже несколько дней подряд. Очень известный рекордсмен ходил на глубину, там ее искал — не нашел. Вертолеты пока не дают, идут переговоры, сейчас задействовали МИД уже. Пока так», — добавила девушка.

«360» попытался связаться с мужем пропавшей, но мужчина отказался от комментариев.

Виктория отметила, что вероятность того, что женщину все-таки найдут живой, есть.

«Есть такая вероятность. Если ее унесло течением и она всплыла», — заключила она.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», вместе с супругами в 10-дневный круиз отправились еще 25 профессиональных дайверов. В минувшую субботу, 26 августа, девять человек отправились на погружение с аквалангами за островами к югу от Хургады. Но обратно вернулись только восемь.

По словам главы ассоциации морских спасателей, специалисты зафиксировали, что муж пропавшей петербурженки нырнул на глубину 110 метров, а его супруга — еще глубже. Это нарушает допустимый уровень погружения, пояснил он.