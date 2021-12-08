Тело еще одного погибшего достали из шахты «Листвяжная»

Тело еще одного погибшего подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Поисковая операция продолжается, сообщили в МЧС России.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека из шахты „Листвяжная“ в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера», — привело РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Ранее в МЧС сообщали о телах 13 шахтеров. Всех погибших достали из шахты на поверхность. В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Специалисты прошли 1,7 километра ранее необследованных выработок.

Взрыв метана произошел в «Листвяжной» рано утром 25 ноября. Тогда в шахте находились 285 человек. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Правоохранители завели два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.

Под арест уже взяли директора шахты и его заместителя, а также начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора. Все причины и обстоятельства взрыва продолжают выяснять.