Тела 13 погибших шахтеров подняли из «Листвяжной»

Спасатели отделения ВГСЧ МЧС России подняли на поверхность тела 13 шахтеров, которые находились в «Листвяжной» после аварии. В пресс-службе ведомства отметили, что по-прежнему продолжаются поиски еще двух человек.

«Подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты „Листвяжная“ в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще двух шахтеров», — говорится в сообщении МЧС.

По словам источника РИА «Новости», в течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. При этом на «Листвяжной» остается еще 890 метров необследованных горных выработок, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В своем Теlеgrаm-канале он уточнил, что из шахты были подняты тела 12 шахтеров и одного горноспасателя.

Об аварии в шахте стало известно утром 25 ноября. Причиной ЧП стал взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Всего в «Листвяжной» находились 285 человек. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.