Происшествия 02 января 2024, 13:11 Шахматист Карякин чуть не погиб в зоне СВО Шахматист Карякин сказал, что попал в жуткое ДТП в зоне СВО и сломал ребра РИА «Новости»

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Известный гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что во время поездки в Херсонскую область попал в ДТП и едва не погиб. Его слова привело РИА «Новости».

«Приблизительно раз в месяц я бываю в зоне спецоперации, одна из таких поездок завершилась очень неудачно. В ноябре мы везли гуманитарную помощь для бойцов и попали в ДТП. Машина несколько раз перевернулась, я сломал пару ребер. Все, слава богу, остались живы», — рассказал шахматист.

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Карякин уточнил, что сам находился за рулем в момент аварии, ему пришлось уходить от лобового столкновения.

«Все за считаные доли секунды произошло. Нужно было принять решение, мы улетели в кювет. Никого не виню, водитель всегда отвечает за тех, кто рядом. Значит, нужно было осторожнее», — добавил он.

В декабре под обстрел украинских военных попала машина актера Ивана Охлобыстина, он отделался лишь небольшой трещиной ребра, писал RT.