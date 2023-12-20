20 декабря 2023, 17:15
Стало известно состояние Охлобыстина после обстрела в Донбассе
Рэпер Апачев: актер Охлобыстин при обстреле получил трещину в ребре
Российский актер Иван Охлобыстин отделался трещиной в ребре после обстрела в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил рэпер Аким Апачев.
«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!» — написал он.
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Ранее стало известно, что Охлобыстина обстреляли в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи в новые регионы. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина отметила, что пуля попала отцу в бронежилет.
В июне Охлобыстин сообщил, что попал в список украинских спецслужб на ликвидацию за поддержку спецоперации. Актер подчеркивал, что готов отдать жизнь за свои взгляды.
В марте 2022 года артист запустил флешмоб «Работайте, братья» и записал на видео рассказ стихотворения из кинофильма «Брат».
В июле в зоне СВО после обстрела в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев.
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