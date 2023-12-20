Знаменитости 20 декабря 2023, 17:15 Стало известно состояние Охлобыстина после обстрела в Донбассе Рэпер Апачев: актер Охлобыстин при обстреле получил трещину в ребре РИА «Новости»

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Российский актер Иван Охлобыстин отделался трещиной в ребре после обстрела в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил рэпер Аким Апачев.

«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!» — написал он.

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Ранее стало известно, что Охлобыстина обстреляли в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи в новые регионы. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина отметила, что пуля попала отцу в бронежилет.

В июне Охлобыстин сообщил, что попал в список украинских спецслужб на ликвидацию за поддержку спецоперации. Актер подчеркивал, что готов отдать жизнь за свои взгляды.

В марте 2022 года артист запустил флешмоб «Работайте, братья» и записал на видео рассказ стихотворения из кинофильма «Брат».

В июле в зоне СВО после обстрела в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев.