Эксклюзив 09 июня 2023, 06:10 Сгоревшую на МКАД «Газель» сняли на видео «Газель» врезалась в отбойник и загорелась на 85-м км МКАД в Москве

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В Москве на внешней стороне 85-го километра МКАД автомобиль «Газель» врезался в ограждение и загорелся. Водитель успел спастись. Источник «360» показал видео с места ДТП.

Авария случилась утром 9 июня на внешней стороне 85-го километра МКАД на развязке с Алтуфьевским шоссе, где идет реконструкция. Спасателей вызвали в 05:25. «Газель» в левой полосе врезалась в отбойник и загорелась. Водитель выбрался из машины самостоятельно, никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели потушили огонь.

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В Дептрансе Москвы подтвердили факт ДТП и показали момент наезда «Газели» на ограждение. После столкновения она опрокинулась на бок, и загорелся огонь.

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