Происшествия 08 июня 2023, 22:07 Ребенок выпал из окна квартиры в Москве Прокуратура: мальчик разбился, выпав из окна квартиры на 7 этаже в Москве Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Читать 360tv в

Малолетний ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома на Кустанайской улице в Москве. Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установку всех обстоятельств и причин произошедшего, сказано в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Мальчик 2019 года рождения погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», — указала пресс-служба надзорного ведомства.

Реклама

В момент происшествия ребенок находился в квартире не один, а с няней.

На месте сейчас работают правоохранители. Координацию их действий проводит заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Денис Гришин.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее пятилетний мальчик выпал из окна квартиры в Красноярске. При падении ребенок выжил, но получил многочисленные травмы. Его прооперировали. За жизнь мальчика борются врачи. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Мать пострадавшего ребенка рассказала «360» подробности случившегося.