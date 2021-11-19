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    19 ноября 2021, 09:21

    СМИ: Марина Хлебникова впала в кому

    Певица Марина Хлебникова впала в кому после пожара

    Редакция «360»

    Певица Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре, впала в кому. У нее диагностировали ожоги лица, головы, груди и бедер. Об этом сообщил Telegram-канал газеты «Известия».

    Фото: Александр Поляков

    В четверг, 18 ноября, загорелся дом № 14 на Ратной улице в Москве. Пострадали два жильца, в том числе певица. Как утверждал источник, огонь вспыхнул в двухуровневой квартире Хлебниковой. Однако ее концертный директор не стал комментировать эту информацию.

    Певицу госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, как сообщил источник «360». Тогда состояние артистки оценивалось как «тяжелое, но стабильное».

    По заявлениям некоторых СМИ, в пожаре сгорели личные вещи Хлебниковой. Во время пожара в квартире певица была не одна — с ней находились ее родители и дочь.

    В начале октября Марину Хлебникову госпитализировали с нервным срывом. Она обнаружила тело своего бывшего супруга Антона Логинова. По неподтвержденным данным, он покончил с собой.