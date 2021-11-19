СМИ: Марина Хлебникова впала в кому

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре, впала в кому. У нее диагностировали ожоги лица, головы, груди и бедер. Об этом сообщил Telegram-канал газеты «Известия».

В четверг, 18 ноября, загорелся дом № 14 на Ратной улице в Москве. Пострадали два жильца, в том числе певица. Как утверждал источник, огонь вспыхнул в двухуровневой квартире Хлебниковой. Однако ее концертный директор не стал комментировать эту информацию.

Певицу госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, как сообщил источник «360». Тогда состояние артистки оценивалось как «тяжелое, но стабильное».

По заявлениям некоторых СМИ, в пожаре сгорели личные вещи Хлебниковой. Во время пожара в квартире певица была не одна — с ней находились ее родители и дочь.

В начале октября Марину Хлебникову госпитализировали с нервным срывом. Она обнаружила тело своего бывшего супруга Антона Логинова. По неподтвержденным данным, он покончил с собой.