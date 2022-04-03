Пьяный водитель каршеринга съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте

Водитель автомобиля каршеринга в состоянии алкогольного опьянения заехал в подземный переход в районе развилки Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта российской столицы.

Источник в экстренных службах сообщил «360», что за рулем автомобиля находилась женщина, в ее крови обнаружили 0,36 промилле алкоголя.

Авария произошла около шести утра, в подземном переходе никого не было. Всего в машине находились два человека, они не пострадали. Оперативные службы отбуксировали автомобиль на улицу, освободив переход для пешеходов.

Утром 3 апреля в Свердловской области после ДТП перевернулись две фуры, перевозившие пиво и пельмени.