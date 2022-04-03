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    03 апреля 2022, 12:09

    Пьяный водитель каршеринга съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте

    Водитель каршеринга в состоянии алкогольного опьянения съехал в подземный переход в Москве

    Алла Морген, Максим Зинкин

    Водитель автомобиля каршеринга в состоянии алкогольного опьянения заехал в подземный переход в районе развилки Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта российской столицы.

    Источник в экстренных службах сообщил «360», что за рулем автомобиля находилась женщина, в ее крови обнаружили 0,36 промилле алкоголя.

    Авария произошла около шести утра, в подземном переходе никого не было. Всего в машине находились два человека, они не пострадали. Оперативные службы отбуксировали автомобиль на улицу, освободив переход для пешеходов.

    Утром 3 апреля в Свердловской области после ДТП перевернулись две фуры, перевозившие пиво и пельмени.