03 апреля 2022, 12:09
Пьяный водитель каршеринга съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Водитель каршеринга в состоянии алкогольного опьянения съехал в подземный переход в Москве
Водитель автомобиля каршеринга в состоянии алкогольного опьянения заехал в подземный переход в районе развилки Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта российской столицы.
Источник в экстренных службах сообщил «360», что за рулем автомобиля находилась женщина, в ее крови обнаружили 0,36 промилле алкоголя.
Авария произошла около шести утра, в подземном переходе никого не было. Всего в машине находились два человека, они не пострадали. Оперативные службы отбуксировали автомобиль на улицу, освободив переход для пешеходов.
Утром 3 апреля в Свердловской области после ДТП перевернулись две фуры, перевозившие пиво и пельмени.