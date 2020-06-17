Севший на мель сухогруз под Астраханью спустили на воду

Перевозящий зерно сухогруз сел на мель в Астраханской области. Судно смогли снова спустить на воду только на следующий день. Оно перекрывало Волго-Каспийский канал.

Сухогруз «Голден Роуз» продолжил свой маршрут, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Вывести на воду судно удалось при помощи буксира.

На мель оно село на 155-м километре канала, когда шло в иранский порт Амирабад. «Голден Роуз» приписан к порту Таганрога и принадлежит компании Concord Crewing Company LTD.

Пока сухогруз находился в ловушке, пройти не могли еще 28 судов, которым он перегородил путь. На борту «Голден Роуз» находилось 12 членов экипажа. Они не пострадали, как и сам сухогруз.

Под Астраханью случай с грузовым судном стал третьим за последний месяц.