В России появился свой Бермудский треугольник. Уже третье судно садится на мель под Астраханью

В Астраханской области сел на мель сухогруз, перевозящий зерно. Это стало уже третьим судном подряд за последний месяц. До него еще несколько кораблей оказывались в ловушке. Подробнее о ситуации — материале «360».

Накануне пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области сообщила, что сухогруз Golden Rose сел на мель. Это произошло на 155-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно следовало в иранский порт Амирабад. Его владельцем является компания Concord Crewing Company LTD, порт приписки — Таганрог.

На борту сухогруза находится экипаж из 12 человек. По данным ведомства, провианта им хватит на две недели. Отмечается, что сотрудники не пострадали. Само судно не получило пробоин — герметичность корпуса не нарушена. В пресс-службе подчеркнули, что разлива топлива не зафиксировано.

По данным Росморречфлота, судно село мель, когда получило приказ остановиться из-за прохождения земснаряда — судна, предназначенного для подводной разработки грунтов.

«Потом он зацепил трос, и ветром его прижало к бровке (склон — прим. ред.), на которую он залез», — рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

Сухогруз нарушил движение судов, перекрыв судоходный Волго-Каспийский канал. С двух сторон ожидают прохода около 28 кораблей. На помощь судну направили буксир, с его помощью Golden Ros попытаются снять с мели.

Чуть ранее, 4 июня на 126 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз «Сенатор». Он следовал из морского порта Оля в республику Туркменистан — перевозил автозапчасти. В этот раз судно также избежало повреждений и разлива топлива.

Источник фото: ГУ МЧС по Астраханской области

27 мая застрял грузопассажирский паром «Композитор Рахманинов». Новой частью он сел на мель под подъемной частью моста. Пострадавших и разрушения моста не было. Судно шло пустое — на нам находился только экипажа (17 человек). Спустя двое суток его удалось снять. Для этого потребовалось несколько судов.

Источник фото: телеканал «360»

Как появился Бермудский преугольник

По данным, опубликованным в международном журнале прикладных и фундаментальных исследований, большое влияние на обмеление канала оказывает уровень Каспийского моря. С самого начала сооружения Волго-Каспийского канала необходимо было бороться с заносимостью прорезей морскими и речными наносами. Это решалось традиционными способами — ежегодным ремонтным землечерпанием и ограждением канала дамбами.

Так например, с 1929 году уровень Каспийского моря стал катастрофически снижаться и за следующие 15 лет понизился на целых три метра. Это потребовало проведения дноуглубительных работ.

Затем последовало развитие народного хозяйства СССР, вырос грузооборот — глубины в канале поддерживались до 3,6 метров. С 1955 по 1970 годы уровень Каспийского моря относительно стабилизировался. Но за счет появления новых судов с большей грузоподъемностью, проходная глубина в речной части канала увеличилась до 4,9 метров, а в морской — 5,1 метров. Ежегодно из канала извлекали до 10 миллионов кубометров грунта. В 1977 был самый низкий уровень Каспия. Глубину пришло увеличить еще на 0,5-0,7 метра.

С 1978 года началось интенсивное повышение уровня Каспийского моря. Объемы дноуглубительных работ упали до 3-4 миллионов кубометров в год. В 1992–1994 годы они практически не производились.

С 1995 и по сей день уровень моря снова начал падать. С 2015 года в дноуглубительном флоте Астраханского филиала Росморпорта работают два землесоса: «Иван Черемисинов» и «Артемий Волынский». Они обеспечивают необходимую глубину для прохождения судов в канале и в акваториях морских портов Астрахань и Оля. Для поддержания глубин необходимо поднимать со дна Волги и Каспия около 5,3 миллионов кубометров грунта.