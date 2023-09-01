Происшествия 01 сентября 2023, 16:40 Сестры-близнецы из Омска одновременно покончили с собой Baza: в Омске 30-летние сестры-близнецы одновременно совершили суицид РИА «Новости»

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Сестры-близнецы одновременно покончили с собой в Омске. Тела женщин обнаружили в квартире на 1-й улице Красной Звезды, сообщил «МК в Омске».

Предварительно, смерть близнецов наступила от внешнего воздействия. На момент гибели омичкам было 30 лет. По факту произошедшего начали проверку.

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Telegram-канал Baza уточнил, что тела погибших обнаружил супруг одной из сестер 31 августа, когда вернулся домой с работы. Мужчина отметил, что жена отправила ему тревожное сообщение, в котором простилась.

«Последнее время девушка находилась в тревожном состоянии и боялась выйти на улицу», — указали в публикации

Вторая погибшая также попрощалась со своим мужем. Канал уточнил, что тела близнецов были в шкафах, находящихся в разных комнатах. Обе сестры были на наблюдении у психиатра из-за биполярного расстройства и депрессивного эпизода средней степени.

Ранее в Кабардино-Балкарии трое сестер покончили с собой. На такой шаг они пошли после суицида самой старшей сестры, страдавшей психическим расстройством.