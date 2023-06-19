Эксклюзив 19 июня 2023, 21:54 Давление семьи исключили из причин суицида трех сестер из КБР Источник «360» исключил давление семьи на покончивших с собой трех сестер из КБР РИА «Новости»

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Массовое самоубийство совершили трое сестер из Кабардино-Балкарии. На такой шаг они пошли после суицида самой старшей сестры, страдавшей психическим расстройством. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, пойти на страшный шаг женщины решились на четвертый день после того, как старшая родственница, за которой они ухаживали, добровольно ушла из жизни.

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Источник подчеркнул, что ни одна из сестер не вышла замуж и не имела детей, что, вероятно, могло стать причиной их решения.

Собеседник подчеркнул, что никаких конфликтов в семье не было и давления на женщин никто не оказывал.

О самоубийстве трех сестер в Кабардино-Балкарии после суицида старшей сестры первым сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, о желании женщин покончить с собой рассказал их брат. Он подчеркнул, что сам услышал об этом от одной из родственниц, но сделать ничего не успел, так как связь оборвалась.