Эксклюзив 22 августа 2023, 00:15 Квартира загорелась на Ленинском проспекте в Москве Pxhere

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Личные вещи загорелись в помещении на третьем этаже здания на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщили «360» в пресс-службе регионального управления МЧС России, пострадавших в результате пожара нет.

На месте возгорания находится целый комплекс зданий. Где именно вспыхнул огонь, пока неизвестно. В ведомстве уточнили, что в помещении загорелись личные вещи. Огонь ликвидировали в 23:45, сведений о пострадавших не поступало.

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«Принадлежность здания не уточнили, знают, что третий этаж. Там комплекс зданий. Площадь — 25 квадратов», — добавили в пресс-службе министерства.

Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, в здании 49 этажей. На место вызвали много экстренных служб, в том числе запросили три кареты скорой помощи.