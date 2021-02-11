Сержант столичной полиции выпрыгнул с 4 этажа и спас женщину из горящей квартиры. Его наградят

Сержант полиции в Москве пострадал при спасении женщины из горящей квартиры. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил полицейского и его коллегу к награде за проявленное мужество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о пожаре в одном из жилых домов на Большом Коптевском проезде поступило в полицию утром в четверг. Патрулировавшие территорию старший сержант Максим Кравченко и его коллега Владимир Скопцов, прибыв на место, увидели, как из окон квартиры на четвертом этаже вырываются клубы черного дыма.

Полицейские вбежали в подъезд, где услышали крики о помощи. Оценив обстановку, Кравченко решил пролезть по балконам в горящую квартиру, где увидел обессилевшую женщину. Вместе с ней он перелез через ограждение.

«Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб», — сказала пресс-секретарь МВД РФ.

Сотрудник полиции и женщина были госпитализированы с травмами и ожогами. Второй полицейский, сержант Скопцов, во время пожара в доме помог жителям выбраться из квартир.

Сотрудники Росгвардии в Петербурге в четверг задержали мужчину, который оделся в неоплаченные вещи из магазина.