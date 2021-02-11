Росгвардия задержала мужчину, одевшегося в неоплаченные вещи из магазина

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который был одет в неоплаченные вещи из магазина, в Санкт-Петербурге, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны.

По предварительной информации, вечером 10 февраля местный житель зашел в сетевой магазин одежды в торговом центре на проспекте Стачек. Там он надел на себя вещи общей стоимостью 11 300 рублей. После этого посетитель ТЦ попытался уйти, не заплатив за одежду.

Сотрудники магазина тут же нажали кнопку тревожной сигнализации. Через две минуты к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчину задержали на месте, а собственность магазина изъяли. Выяснилось, что петербуржец был неоднократно судим за кражи. Подозреваемого передали полицейским.