На автомобиле Hyundai Genesis, который сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке, мог передвигаться лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, они якобы видели политика в салоне машины.

По предварительной информации, Миронов после аварии покинул автомобиль и ушел пешком, уточнил канал. Эти данные не были подтверждены официально. Ни Миронов, ни представители партии информацию о случившемся не комментировали.

По данным канала «Осторожно, новости», Genesis, у которого якобы были установлены спецсигналы, объезжал пробку, в этот момент по зебре ехал курьер и угодил под колеса автомобиля. Источник канала сообщил, что у доставщика повреждена нога.

Информация о ДТП появилась ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта. По официальным данным дептранса, машина наехала на пешехода, который ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу. На место прибыли сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося выясняются.