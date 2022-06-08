Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в центре Москвы

Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе по улице Сретенка в центре Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

Автомобиль наехал на пешехода, который передвигался на велосипеде по нерегулируемому переходу. На место происшествия прибыли оперативные службы, они выясняют все обстоятельства ДТП. Сейчас движение транспорта по участку не затруднено. Информации о состоянии пешехода нет.

Ранее СМИ сообщили, что в ДТП участвовал автомобиль с мигалкой. Якобы у машины были правительственные номера. По данным СМИ, транспортное средство якобы может числиться за Госдумой. Официального подтверждения этой информации нет.