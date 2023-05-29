29 мая 2023, 00:42
Съемочная группа пострадала при сходе селя в Дагестане
Десять человек съемочной группы киностудии «Слово» пострадали при сходе селя в Дагестане
Съемочная группа киностудии «Слово» попала под сход селя в Дагестане. В результате пострадали 10 человек, сообщил Telegram-канал Mash.
Все случилось в окрестностях Губинского водопада. Эти места считаются не самыми безопасными — раньше там погибали люди. На третий день съемок погода испортилась. Начался очень сильный ливень, усилился водопад.
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Затем сошел сель, снесший всех, кто бы в его эпицентре. Некоторые люди спрятались в ущелье, помогали им выбраться каскадеры. Травмы средней тяжести получили 10 человек.
По словам пострадавших, с ним не проводили инструктаж по технике безопасности. Каски достались лишь 15 сотрудникам из 150.
Ранее сообщалось о подтоплении 300 домовладений в Лабинском и Курганском районах Краснодарского края. Ливни обрушились на регион 26 мая.
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