Семьям погибшего и пострадавшего из-за урагана на Сахалине окажут помощь
Губернатор Сахалинской области Лимаренко пообещал помощь семье погибшего из-за урагана
Семье погибшего во время циклона в Александровске-Сахалинском окажут помощь. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко.
По предварительным данным местный житель погиб под обломками кровли, еще один мужчина попал в больницу.
«Сейчас первостепенно оказать всю необходимую помощь его семье и всем, кто пострадал во время циклона. Ситуация в Александровск-Сахалинском районе находится на особом контроле», — подчеркнул губернатор.
На месте ЧП работают правоохранители.Также в городской округ выехала совместная оперативная группа регионального главка МЧС и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ.
Лимаренко добавил, что распорядился направить в Александровск-Сахалинский руководителей фонда капитального ремонта и областного министерства ЖКХ для помощи муниципалитету.
Крышу одного из домов в городе сорвало ураганным порывом ветра. Тело одного погибшего нашли под обломками конструкции. Еще один человек был госпитализирован.