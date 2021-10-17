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    17 октября 2021, 08:40

    Семьям погибшего и пострадавшего из-за урагана на Сахалине окажут помощь

    Губернатор Сахалинской области Лимаренко пообещал помощь семье погибшего из-за урагана

    Ольга Назаркина

    Семье погибшего во время циклона в Александровске-Сахалинском окажут помощь. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко.

    Семьям погибшего и пострадавшего из-за урагана на Сахалине окажут помощь

    По предварительным данным местный житель погиб под обломками кровли, еще один мужчина попал в больницу.

    «Сейчас первостепенно оказать всю необходимую помощь его семье и всем, кто пострадал во время циклона. Ситуация в Александровск-Сахалинском районе находится на особом контроле», — подчеркнул губернатор.

    На месте ЧП работают правоохранители.Также в городской округ выехала совместная оперативная группа регионального главка МЧС и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ.

    Лимаренко добавил, что распорядился направить в Александровск-Сахалинский руководителей фонда капитального ремонта и областного министерства ЖКХ для помощи муниципалитету.

    Крышу одного из домов в городе сорвало ураганным порывом ветра. Тело одного погибшего нашли под обломками конструкции. Еще один человек был госпитализирован.