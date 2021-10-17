Сахалинец погиб под обломками сорванной ураганом крыши

Житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками сорванной ветром крыши 17 октября, сообщило со ссылкой на источник РИА «Новости».

Ураганный ветер поднялся на Сахалине. В городе Александровск-Сахалинский мощным порывом сорвало крышу с одного из домов. Конструкцию отнесло в сторону людей. Один человек от полученных травм скончался.

«Один человек погиб. Тело нашли под обломками крыши», — привело сообщение источника из экстренных служб РИА «Новости».

На происшествие отреагировали в прокуратуре Сахалинской области. Правоохранители проводят проверку по информации об обрушении кровли на людей.

«Александровск-Сахалинской городской прокуратурой в рамках надзорных мероприятий проводится проверка по информации СМИ об обрушении кровли здания на людей», — сообщил официальный сайт областной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проверят работу представителей администрации и других уполномоченных органов.

Человек погиб в селе Лукьяновка Приморского края в сентябре 2020 года из-за обрушившегося на регион тайфуна «Майсак».