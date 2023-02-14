Эксклюзив 14 февраля 2023, 18:54 Семья застреленного в Туве добьется уголовной ответственности для депутата Семья погибшего из-за ошибки депутата Тувы на охоте попросит для него уголовное наказание РИА «Новости»

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Депутат Тувы Эчис-Балдира Нурзата застрелил человека во время охоты. По данным следствия, подозреваемый ошибочно принял его за животное и выстрелил. В беседе с «360» брат погибшего Чат Орлан рассказал, что семья будет настаивать на уголовной ответственности для парламентария.

«Брат ехал в поселок со своим дядей на лошадях. Произошел выстрел, и Очуржам упал на землю», — сказал он.

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По словам Чат Орлана, депутат сразу же бросился на помощь пострадавшему, довез до местных врачей, однако брат умер, не приходя в сознание.

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«Мы будем настаивать на уголовной ответственности за смертельное ранение. Он должен понести наказание. Этот депутат даже никакой помощи не предложил. Также он не делился с нами подробностями происшествия», — резюмировал собеседник «360».

Следователи установили, что депутат «Единой России» Эчис-Балдира Нурзата охотился с двумя знакомыми. Мужчины взяли с собой тепловизоры. В какой-то момент парламентарий увидел цель и выстрелил из ружья. Когда охотники подъехали к месту, то обнаружили тело мужчины.

После трагического происшествия «Единая Россия» приняла решение приостановить членство депутата Верховного Хурала Республики Тыва в партии.

По данным тувинского управления Следственного комитета России, расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Эчис-Балдир Нурзат находится дома под подпиской о невыезде.