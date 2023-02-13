Криминал 13 февраля 2023, 18:17 Застреливший на охоте человека депутат из Тувы подпал под уголовное дело СК завел дело против застрелившего на охоте человека депутата из Тувы РИА «Новости»

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели следователи Тувы против депутата Верховного Хурала республики Эчис-Балдира Нурзата. Имя подозреваемого парламентария раскрыли изданию «Подъем» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Там пояснили, что членство депутата в партии приостановили с возможным дальнейшим исключением. Сейчас работа по этому вопросу уже ведется.

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По данным республиканского главка СК, подозреваемым по уголовному делу проходит 44-летний уроженец Эрзинского района республики. Имени фигуранта в ведомстве не назвали.

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По версии правоохранителей, в минувшее воскресенье, 12 февраля, во время охоты в Эрзинском районе подозреваемый увидел через тепловизор 38-летнего мужчину, которого принял за животное. Охотник выстрелил и смертельно ранил местного жителя.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств случившегося. По данным Telegram-канала Baza, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.