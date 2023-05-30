Происшествия 30 мая 2023, 06:03 МЧС выяснит причину хлопка в Новой Москве МЧС России выяснит причину взрыва в Новой Москве, где выбило окна РИА «Новости»

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Спасателей вызвали на улицу Атласова в Новой Москве из-за громкого звука, похожего на взрыв, и выбитых в квартире окон. Они вскрыли квартиру, но не нашли признаков возгорания. Причину происшествия выяснят, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Москве.

Пресс-служба ведомства подтвердила информацию о вызове на улицу Атласова, 11. Очевидцы сообщили о выбитых стеклах и звуке взрыва. Пожарно-спасательные подразделения приехали на место и увидели, что на 25-м этаже многоквартирного дома частично выбиты окна.

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«После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Детали хлопка в Новой Москве раскрыл Telegram-канал Shot. По его информации, удар повредил стекла на нескольких этажах. Дом не газифицирован, в квартире в момент ЧП находилась семья с пятилетним ребенком. Правоохранители оцепили территорию и осмотрели крышу. Взрыв повредил не только окна, но и плиту.