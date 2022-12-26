Эксклюзив 26 декабря 2022, 23:51 «Семья порядочная и хорошая». Соседи — об убившей детей матери из Екатеринбурга Соседи рассказали о жительнице Екатеринбурга, убившей троих детей

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В екатеринбургской семье, где мать убила троих детей из-за якобы вселившихся в них бесов, «не было никаких отклонений», рассказали «360» соседи. Они опровергли слухи о том, что женщина часто била детей.

«Семья очень порядочная и хорошая. У них ничего плохого не было, никаких отклонений», — отметила одна из соседок.

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На просьбу подтвердить или опровергнуть данные об избиениях она ответила коротко: «Неправда».

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Собеседница «360» затруднилась при этом назвать имя подозреваемой.

По данным СУ СК по Свердловской области, тройное убийство случилось в доме на улице Бажова. Жертвами стали 15-летний и 10-летний мальчики и пятимесячная девочка. Все они скончались на месте. Тридцатисемилетняя мать, находящаяся в декрете, заявила родственникам, что в детей «вселился дьявол».

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних). Личности жертв и подозреваемой установили. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают собственника жилья и соседей. Они выясняют, стояла ли семья на учете, выясняют причины ее проживания в съемной квартире. Для фиксации следов преступления применяется современная криминалистическая техника.

Ход расследования проконтролирует областная прокуратура.