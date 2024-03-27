Происшествия 27 марта 2024, 21:30 Семья одного из напавших на Crocus City Hall высказалась о теракте Родственница Шамсиддина заявила о боли из-за теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова рассказала о своей боли из-за гибели людей в в Crocus City Hall. В беседе с РИА «Новости» она выразила соболезнования российскому народу.

«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных… Я как мать за них болею», — сказала собеседница издания.

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По предварительным данным, Фаридуни Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар, который находится в 50 километрах от Душанбе. Обвиняемый уехал на заработки в Москву шесть месяцев назад, а до этого трудился пекарем.

Боевики устроили расстрел людей в Crocus City Hall 22 марта. Сбежавших террористов задержали в Брянской области. Басманный суд арестовал их на два месяца и определил в московский следственный изолятор «Лефортово».