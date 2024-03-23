23 марта 2024, 06:37
Семья из Тульской области пострадала при теракте в Подмосковье
В Crocus City Hall ранена девочка из Тульской области, ее мать погибла
Семья из Алексина в Тульской области пострадала в результате теракта в Crocus City Hall. Девочка 11 лет получила огнестрельное ранение, а ее мама погибла. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Одиннадцатилетняя девочка с огнестрельным ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одну из больниц Подмосковья. Мать девочки погибла», — уточнили в пресс-службе.
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Отец и старшая сестра девочки не пострадали. Власти Тульской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь.
Кроме того, стало известно, что есть и другие пострадавшие из этого региона. Сведения по ним в настоящий момент уточняют, сообщили в правительстве.
Ранее МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в Crocus City Hall по состоянию на 04:00 утра 23 марта. В нем числится 99 человек. В списке, помимо фамилий, значатся неизвестные —неопознанные люди, у которых не было при себе документов.
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Семья
Стрельба в Crocus City Hall
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