Происшествия 23 марта 2024, 05:00 МЧС опубликовало список пострадавших в теракте в Crocus City Hall

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Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список пострадавших при теракте в Crocus City Hall по состоянию на 04:00 утра 23 марта. В нем числится 99 человек.

В списке помимо фамилий значатся неизвестные — это неопознанные люди, у которых не было при себе документов. В перечне три неизвестных женщины.

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По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. В ведомстве отметили, что эта цифра предварительная, в здании могут оставаться погибшие. Следственные мероприятия совместно с МВД и ФСБ продолжаются. Специалисты проводят генетические, баллистические и дактилоскопические экспертизы.