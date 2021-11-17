Семья из Подмосковья таинственно отравилась в Египте

Московские медики пытаются спасти жительницу Подмосковья и двух ее сыновей, которые отравились в Египте, — их состояние оценивается как крайне тяжелое. Мужа пострадавшей спасти не удалось, сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Семья отдыхала в Египте 13 ноября, когда пятилетние дети пожаловались на плохое самочувствие. Через несколько дней, 15 ноября, россияне вернулись домой. Тогда взрослые тоже заметили ухудшение состояния.

Они перестали выходить на связь, и родственники семьи забеспокоились. Приехав в подмосковный коттедж, где проживали супруги с детьми, они обнаружили труп 34-летнего отца семейства. Женщина и ее сыновья были в критическом состоянии.

Сейчас они находятся в реанимации в Москве, за их жизни борются врачи. По неподтвержденной информации, к медикам обратилась еще одна семья с аналогичными признаками — все пострадавшие отдыхали вместе.

Сейчас в Домодедове пытаются установить обстоятельства смерти 34-летнего мужчины и отравления выживших членов семейства. На месте происшествия работают криминалисты и следователи, планируется назначить экспертизы.

В Албании по неустановленной причине погибла российская семья из четырех человек. В день смерти они долгое время провели в сауне отеля. Их трупы обнаружил администратор.