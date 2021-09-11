Семьи погибших при взрыве газа в Ельце получат до 1,5 млн рублей

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов намерен выделить компенсацию семьям пострадавших и погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме под Ельцом. Полуразрушенный дом снесут, а его жильцы получат новое жилье за счет бюджета.

Как сообщил в Instagram руководитель региона, из резервного фонда по 1,5 миллиона рублей получат семьи погибших, если их квартира полностью разрушена. При наличии погибших и частичном ущербе жилью — один миллион рублей. При частичном ущербе квартире — 500 тысяч рублей.

Следственный комитет региона завел уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его расследование находится на личном контроле руководителя регионального СКР.

В прокуратуре организовали проверку. Одной из версий случившегося является неисправность газового оборудования.

Взрыв газа в поселке Солидарность Елецкого района произошел в ночь на 11 сентября. Был разрушен один подъезд двухэтажного жилого дома. Погибли три человека, в том числе, женщина и ребенок. Пятеро были госпитализированы.