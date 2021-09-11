Спасатели завершили работы на месте взрыва дома в Ельце

Врио начальника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Липецкой области Александр Емельяненко рассказал о подробностях взрыва газа в жилом доме в Ельце. На месте происшествия завершили работы по восстановлению.

Источник: МЧС России

«По состоянию на 13:30 на месте ЧС завершили аварийно-спасательные работы. В результате пострадали девять человек, три из которых погибли, пятеро — госпитализированы в Елецкую городскую больницу. Один человек от госпитализации отказался. На месте продолжат работы комиссии по оценке ущерба, а также аварийно-восстановительные работы», — подчеркнул он.

В МЧС уточнили, что возгорания после взрыва не случилось. Частично обрушились второй подъезд и стена доме. Здание было построено в 1970 году.

Всего в доме проживало 47 человек. 25 человек находились в доме в момент взрыва. Их эвакуировали.

В ликвидации последствий взрыва участвовали 42 человека с использованием 27 единиц техники. Из них 35 человек — от МЧС.