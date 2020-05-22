Почти 40 случаев COVID-19 подтвердили на Камчатке. Вспышка произошла на станции скорой помощи

Сотрудники скорой помощи в Петропавловске-Камчатском массово заразились коронавирусом. COVID-19 подтвердили у 38 медицинских работников. Около половины инфицированных — водители.

По некоторым анализам еще нет официального подтверждения, пояснил врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский. Его слова привела пресс-служба краевой администрации.

«Лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители», — уточнил Василевский, не исключив, что данные в течение дня могут измениться.

Все заболевшие переносят COVID-19 по-разному. У некоторых заболевание протекает бессимптомно, у других есть признаки инфекции, у третьих началась пневмония.

На станции скорой помощи, подчеркнул Роман Василевский, усилили меры по дезинфекции и профилактике распространения коронавируса.

«Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы», — пояснил он. Работу скорой организовали таким образом, «чтобы люди не заражались дальше». Медики в Петропавловском-Камчатском трудятся в обычном режиме.

Региональные следователи начали проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе СК РФ по Камчатскому краю.

В Камчатском крае, по последним данным, выявили 572 человека с COVID-19. Среди них есть 21 ребенок, все несовершеннолетние пациенты младше 17 лет. Полностью выздоровели 218 заболевших, пятеро погибли.