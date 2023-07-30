Происшествия 30 июля 2023, 08:13 Семь отдыхающих в палатках погибли в результате урагана в Марий-Эл Семь человек погибли в результате урагана в Марий-Эл «ВКонтакте»

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Ураган обрушил деревья на отдыхающих в палатках около озер Яльчик и Таир в Марий-Эл. По последним данным правительства республики, возле Яльчика погибли семь человек, в том числе трое детей. Еще 15 госпитализировали.

Спасатели получили информацию о падении деревьев накануне вечером, информировала пресс-служба республиканского управления МЧС. Последствия происшествия устраняли 34 человека и 14 спецмашин. Сегодня утром восстановительные работы продолжатся. Ситуация находится на личном контроле главы республики Юрия Зайцева.

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Между тем синоптики предупредили, что сегодня непогода в Марий-Эл повторится: ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер, порывы которого могут достичь 22 метров в секунду. Жителей попросили отключить электроприборы и не пользоваться мобильным телефоном во время грозы, по возможности не выходить из дома, убрать с балконов незакрепленные вещи, отогнать машины от деревьев и рекламных щитов и не оставлять детей без присмотра. Если непогода застигла на улице, лучше укрыться в ближайшем здании. За руль лучше не садиться — ливень сильно ухудшит видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить.