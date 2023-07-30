Происшествия 30 июля 2023, 07:28 Девять человек погибли и почти 70 пострадали из-за непогоды в Приволжье ТАСС: из-за непогоды в Приволжье погибли 9 человек и пострадали 67 Freepik

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Девять человек погибли и еще 67 пострадали из-за непогоды в Приволжском федеральном округе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

Со вчерашнего дня в восьми регионах ПФО сильные ливни, метами с градом, и свирепствует ветер — порывы достигают 27 метров в секунду. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Повреждены крыши 41 жилого дома и семи соцобъектов, упало 550 деревьев.

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Между тем Гидрометцентр спрогнозировал продолжение непогоды — сильный дождь и ветер до 28 метров в секунду — во всех этих субъектах ПФО. Спасатели предупредили о высокой вероятности обрыва ЛЭП и линий связи, нарушений в работе объектов ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций, повышения количества ДТП. Жителям посоветовали жителям не ездить на природу, не находиться у воды, под деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам стоит особенно тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию от едущих впереди машин.