Семь человек стали жертвами падения самолета в озеро в США

Жизни семи человек унесло крушение одномоторного самолета в американском штате Теннесси. Cessna C501 рухнула в озеро Перси Прист недалеко от города Нэшвилл.

Информацию о ЧП подтвердили в Федеральном управлении гражданской авиации США. По данным ведомства, самолет вылетел из аэропорта Смирны и направлялся в международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида, сообщил телеканал CNN.

На борту Cessna C501 находились семь человек. Все они погибли, заявили власти округа Резерфорд. На месте крушения продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они готовятся к подъему обломков самолета на берег.

Все обстоятельства и причины крушения самолета будут установлены в ходе расследования.

Несколькими днями ранее военный самолет разбился недалеко от Лас-Вегаса в американском штате Невада вскоре после вылета с военно-воздушной базы ВВС США. Самолетом управлял пилот компании Draken, на борту был он один. По данным местных СМИ, воздушное судно упало недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга.