Военный самолет США разбился недалеко от Лас-Вегаса

В американском штате Невада самолет разбился после вылета с военно-воздушной базы ВВС США. Пилот погиб.

«Самолет под управлением субподрядчика, взлетевший с базы ВВС Неллис, разбился примерно 24 мая, в 14:30 за пределами южной границы базы», — сообщили в Twitter авиабазы.

Самолетом управлял пилот компании Draken, на борту был он один.

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что недалеко от Лас-Вегаса разбился истребитель Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation.

По данным телеканала Fox News, самолет упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе. Полицейские перекрыли территорию в 11 километрах к северо-востоку от центра города.