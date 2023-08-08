Происшествия 08 августа 2023, 13:47 Дом многодетной семьи сгорел в Новосибирской области

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Пожар в частном деревянном доме произошел накануне в городе Куйбышев Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, возгорание началось в пристроенном к дому гараже из-за нарушения правил пожарной безопасности. Затем огонь перекинулся и на дом, в котором проживала семья из шести человек.

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Пожар повредил строения общей площадью 164 квадратных метра. Пострадавших нет.