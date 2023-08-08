08 августа 2023, 13:47
Дом многодетной семьи сгорел в Новосибирской области
Пожар в частном деревянном доме произошел накануне в городе Куйбышев Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, возгорание началось в пристроенном к дому гараже из-за нарушения правил пожарной безопасности. Затем огонь перекинулся и на дом, в котором проживала семья из шести человек.
Реклама
Пожар повредил строения общей площадью 164 квадратных метра. Пострадавших нет.
Пожары
Реклама
Реклама