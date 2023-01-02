Происшествия 02 января 2023, 00:39 Семь человек пострадали в ДТП в Архангельской области УМВД: Volkswagen столкнулся с Niva под Архангельском, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Авария произошла 1 января в Котласском районе Архангельской области. Иномарка столкнулась с отечественным легковым автомобилем, в результате чего пострадали семь человек, сообщили в региональном УМВД России.

ДТП случилось на 424-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. По предварительной информации, 45-летний водитель Volkswagen при совершении маневра выехал на встречную полосу. В этот момент его машина столкнулась с Niva.

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Травмы различной степени тяжести получили муж и жена, трое детей из Niva, а также женщина и ребенок из Volkswagen. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

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30 декабря в Мурманской области произошла другая авария с участием Volkswagen. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования ДТП, в котором погибли трое детей.