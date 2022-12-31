Происшествия 31 декабря 2022, 23:14 Трое детей погибли в ДТП под Мурманском Глава СК Бастрыкин поручил доложить о следствии по ДТП с 3 погибшими детьми под Мурманском Пресс-служба Следственного комитета

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Трое детей погибли в ДТП в Мурманской области 30 декабря. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба Следкома.

По предварительным данным, авария случилась днем на 1201-м километре автодороги Р-21 «Кола». Трое детей, находившихся в Volkswagen, скончались на месте, двоих взрослых госпитализировали. Следователи возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на семь лет.

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На месте происшествия работали следователи и криминалисты, уточнили на сайте следственного управления СК по Мурманской области. Они осмотрели поврежденные автомобили, допросили свидетелей и назначили необходимые судмедэкспертизы.

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