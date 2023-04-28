Происшествия 28 апреля 2023, 14:00 Украинские боевики в третий раз за день обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ вновь обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из РСЗО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские боевики в третий раз за пятницу нанесли удар по Донецку, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.

«Украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району города», — уточнили в СЦКК.

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Мэр Донецка Алексей Кулемин в Telegram-канале сообщил, что ракеты боевиков попали в стадион «Олимпийский» в Киевском районе.

«По предварительной информации, зафиксировали попадание в стадион „Олимпийский“. Уточняются подробности», — написал он.

Также Кулемзин заявил о попадании боеприпасов ВСУ в здание медицинского учреждения.

«Сообщают о попадании ракеты в здание Республиканского травматологического центра. Рядом с бывшим универсамом „Украина“ горят автомобили», — добавил мэр города.

В пятницу, 28 апреля, националисты также запустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району и две ракеты — по Ворошиловскому.