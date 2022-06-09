Семь человек погибли при пожаре в офисном здании в Южной Корее

При пожаре в офисном здании в южнокорейском городе Тэгу на юго-востоке страны погибли семь человек и еще 46 пострадали. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Пожар начался около 11 часов дня по местному времени в семиэтажном здании. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в течение 20 минут.

Всего на месте происшествия трудились около 160 пожарных и 50 единиц специальной техники.

Погибли семь человек, 46 пострадали. Всех сотрудников офисов эвакуировали из-за здания.

Правоохранительные органы не исключили, что пожар начался из-за умышленного поджога.

Накануне на площади 700 квадратных метров загорелся завод в Сергиевом Посаде, спасатели оперативно локализовали распространение огня.