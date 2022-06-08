08 июня 2022, 19:09
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде локализовали
МЧС Подмосковья: пожар на заводе Сергиева Посада локализовали на 700 «квадратах»
Пламя, охватившее оптико-механический завод в Сергиевом Посаде, удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.
В ведомстве уточнили, что распространение огня остановили в 18:43.
Подмосковный завод загорелся днем 8 июня. Сначала площадь возгорания составляла всего 30 «квадратов», но стала очень быстро увеличиваться.
Особенности кровли здания, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя только усложнили тушение.
Очевидцы сняли пожар на видео: от завода валил густой черный дым. Пострадавших, по предварительным данным, нет.