Семь человек погибли из-за ДТП в Калмыкии

Семь человек погибли и один пострадал в аварии в Калмыкии 14 декабря. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, ДТП произошло в Яшкульском районе на 272-м километре федеральной автотрассы Р-216. Столкнулись две легковые машины.

Газета «Известия» написала, что среди пострадавших числятся еще три человека. Подробности случившегося сейчас выясняются. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передал ТАСС.

Другая автомобильная авария произошла в Калмыкии 24 октября. Тогда на этой же трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь, на 246-м километре КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан». Автобус ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург. В тот раз погибли пять жителей Дагестана, среди которых был ребенок, восемь человек получили травмы. Всего в автобусе было 28 пассажиров.