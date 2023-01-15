Эксклюзив 15 января 2023, 22:02 Семь автомобилей столкнулось на МКАД — источник Источник «360»: семь автомобилей стали участниками ДТП на 27-м километре МКАД РИА «Новости»

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На 27-м километре внутренней стороны МКАД случилась массовая авария, рассказал источник «360». По его словам, на кольцевой столкнулись семь автомобилей.

Собеседник «360» добавил, что участники аварии вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. На МКАДе столкнулись Audi A3, четыре легковушки Kia (одна из них — такси), Volkswagen Polo и BMW X3.

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Момент столкновения попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса. На ролике видно, что одна из машин «догнала» впереди идущую и ударила ее. Та зацепила еще один автомобиль. Ехавшие сзади таксист решил перестроиться в соседнюю полосу, но совершил столкновение еще с тремя автомобилистами.

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«Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — отметили в Дептрансе.

Утром 14 января в Якутии случилась авария с участием 10 автомобилей. Из-за серьезных морозов в регионе опустился туман. Видимость на дорогах ухудшилась, и водители не сумели рассчитать верную дистанцию, что и привело в итоге к ДТП.